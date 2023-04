METADVERTISE (ex MADVERTISE) : METADVERTISE PROLONGE JUSQU'AU 28 AVRIL LA PERIODE DE SOUSCRIPTION DE SON EMISSION OBLIGATAIRE

Communiqué de Presse

Levallois-Perret, 20 avril 2023 à 8h

AVEC PLUS DE 5 M D'EUROS COLLECTES, METADVERTISE PROLONGE JUSQU'AU 28 AVRIL LA PERIODE DE SOUSCRIPTION

DE SON EMISSION OBLIGATAIRE

Metadvertise annonce que son émission obligataire, en cours sur Equisafe Invest et initialement prévue jusqu'au 21 avril, va être prolongée d'une semaine, soit jusqu'au 28 avril 2023 inclus, afin de satisfaire l'ensemble des demandes des souscripteurs.

Pour rappel, cette émission obligataire [1] autorisée par le Conseil d'administration de Metadvertise le 20 mars, est accessible à l'ensemble du public sur la plateforme participative Equisafe Invest ( https://app.equisafe.io/auth/register?partner_code=metadvertise ) et pourra être portée à 7 999 000 euros maximum. Les obligations, d'une valeur nominale unitaire de 1,00 € ont une maturité de 2 ans, seront remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 14% brut payable à chaque date anniversaire.

L'ensemble des informations et l'accès au bulletin de souscription de l'obligation sont disponibles sur le site d'Equisafe Invest, plateforme immatriculée en tant que Conseiller en Investissement Participatif par l'ORIAS :

www.equisafe-invest.fr

A propos de Metadvertise

Fondé en 2011, Metadvertise (ex-Madvertise) fut l'un des pionniers européens de l'AdTech. Après la cession de ses actifs au groupe AZERION en juillet 2022, Metadvertise a opéré un virement stratégique avec le rachat du groupe Triple A/PM SA, un des leaders français de la production audiovisuelle.

Metadvertise est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMTA) et éligible au PEA-PME.

Contact Metadvertise

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

metadvertise@aelium.fr

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Metadvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints.

[1] Communiqué du 21 mars 2023

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nJptZpZoZG/Hmm5yYsibbZdsZplilWHFmpKXk2hqa5rFmZtgmpeUbsiVZnBqmWlm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79440-cp_metadvertequisafe_prolongation_vd.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com