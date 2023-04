Metadvertise : cette valeur qui a pris plus de 230 % en une semaine

Le succès de la réorientation stratégique de l'entreprise Metadvertise semble sourire à son action en Bourse (ALMTA) qui a bondi de plus de 230 % la semaine dernière. L'action Metadvertise, appartenant au marché boursier des petites et moyennes entreprises (PME) d'Euronext Growth, semble être une entreprise française à forte croissance populaire auprès des investisseurs.

Qui est Metadvertise ? Pourquoi l'entreprise a-t-elle autant gagné en Bourse ? Est-ce le bon moment d'acheter l'action Metadvertise ? Découvrez notre avis et analyse de l'action Metadvertise en Bourse.

Qui est Metadvertise ?

Metadvertise (anciennement Madvertise) est une entreprise créée en 2011 qui évoluait initialement dans le monde de la publicité sur mobile pour le segment premium.

L'entreprise était alors l'un des pionniers de l'AdTech en France (et en Europe), c'est-à-dire un spécialiste des technologies du monde de la publicité s'appuyant sur de nombreux outils pour déterminer le public cible et les meilleurs canaux de distribution d'une campagne numérique pour obtenir des résultats optimums.

Aujourd'hui, la société Metadvertise a entamé un virage stratégique pour s'implanter dans l'industrie des médias et du divertissement en tant qu'acteur majeur.

C'est pourquoi elle a procédé à l'acquisition fin novembre 2022 de 51 % des parts du groupe français de production audiovisuelle Triple A / PM SA qui dispose de plus de 600 heures de contenus via différents formats (films, séries, documentaires, etc.) proposés à de grands distributeurs comme Canal +, Lagardère ou encore Netflix.

Pourquoi l'action Metadvertise a explosé en Bourse en gagnant plus de 230 % en une semaine ?

Les investisseurs ont massivement investi dans l'entreprise française Metadvertise la semaine dernière, après que la société ait annoncé des résultats meilleurs que prévu pour sa filiale Triple A / PM SA (acquise pour permettre sa réorientation stratégique) et d'autres nouvelles positives qui permettent d'anticiper une importante hausse de la croissance de Metadvertise pour ces prochaines années.

Triple A / PM SA a enregistré des performances historiques l'année dernière qui devraient soutenir la croissance de Metadvertise

En 2022, la nouvelle filiale Triple A / PM SA de Metadvertise a clôturé une année 2022 avec un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 89 % à 52,8 M€ contre 27,8 M€ en 2021 (marge nette à 10 % du chiffre d'affaires) et avec un résultat net du groupe en hausse de 71,88 % à 5,5 M€ contre 3,2 M€ en 2021. La rentabilité de l'entreprise s'améliore également avec un EBITDA de 22,8 M€ en 2022 contre 9,3 M€ en 2021.

Désendettement de Metadvertise avant l'accélération de la réorientation de sa stratégie

Metadvertise est aussi une entreprise qui a su accélérer son désendettement cette année (dettes financières limitées à 250 000 euros en février 2023) pour préparer son virage stratégique et se positionner comme un nouvel acteur du monde des médias et du divertissement français et européen. Bien que Metadvertise cherche de nouvelles méthodes de financement non-dilutives pour soutenir sa croissance, les investisseurs semblent confiants dans sa capacité à gérer sa dette et à profiter d'une croissance qui devrait accélérer.

Importantes perspectives de croissance pour Metadvertise

Les perspectives de croissance paraissent significatives pour l'entreprise en 2023, notamment grâce au film d'animation « Lendarys » d'octobre et d'autres projets qui devraient soutenir la croissance de Metadvertise ces prochaines années (comme les films d'animation « Urban jungle » fin 2024 et « Tino » en 2025). Le portefeuille de sa filiale de production audiovisuelle Triple A/PM SA devrait être très dynamique et fortement évoluer pour passer de 8,2 M€ en mai 2022 à 130 M€ d'ici 2024.

Analyse technique de l'action Metadvertise

En avril 2011, la société Metadvertise a procédé à une inscription par cotation directe sur le Marché Libre de NYSE-Euronext Paris. En 2011, Metadvertise a été cotée sur l'Euronext Growth.

Sur les 6 derniers mois, l'action Metadvertise a pris 342 % avec une accélération la semaine dernière, où le cours de l'action Metadvertise en Bourse a gagné 237,48 % avec une hausse de l'activité de trading, en passant de 0,588 € à 1,90 €. Les cours de Metadvertise ont formé un nouveau plus haut à 2,09 € cette semaine.

Comme après chaque forte hausse, les cours retracent (sortie des bandes de Bollinger et RSI en zone de sur-achat). Cependant, la correction est plutôt faible compte tenu du mouvement précédent puisque les cours de l'action Metadvertise en Bourse ne perd « que » 11,68 % cette semaine.

Analyse graphique du cours de l'action Metadvertise en Bourse

Source : TradingView

Notre avis sur l'action Metadvertise en Bourse

Metadvertise semble offrir d'intéressantes opportunités d'investissement depuis sa réorientation stratégique. Triple A / PM SA dispose en effet d'un catalogue puissant qui devrait continuer de gagner de la valeur et permettre à Metadvertise d'en profiter. Malgré tout, les cours de l'action Metadvertise en Bourse ont fortement augmenté, ce qui pourrait freiner certains investisseurs.

Il est important de rappeler que l'investissement dans des entreprises cotées sur l'Euronext Growth ne présente pas les mêmes caractéristiques qu'un investissement dans d'autres marchés réglementés plus populaires d'Euronext comme celui dans des entreprises du CAC 40 cotées sur la Bourse d'Euronext Paris. C'est notamment le cas au niveau de la liquidité, de la transparence, des informations et de la sécurité.

Investir dans Metadvertise est donc plus risqué que dans d'autres entreprises françaises plus importantes.

