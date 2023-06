METabolic EXplorer publie son rapport de Durabilité 2022



- Une démarche volontaire de la part de METEX.

- 15 engagements pour mettre l’innovation au service de la transition écologique.

- Une production locale et zéro déchet avec plus de 80% des achats faits dans une distance inférieure à 300 km et 99,6% des flux sortant des usines valorisés.

- La pose des premiers jalons de la trajectoire de décarbonation du Groupe avec les résultats des analyses de cycle de vie (ACV) disponibles pour 98% des produits commercialisés par METEX (hors coproduits).



Clermont-Ferrand, le 13 juin 2023– METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé sur le site de l’Autorité des marchés financiers son rapport de durabilité pour l’exercice 2022.

De manière volontaire et en dehors de toute obligation réglementaire, le groupe METEX s’engage sur sa contribution à la transition écologique en publiant son rapport de durabilité pour l’exercice 2022.

Conformément à l’engagement pris l’an dernier, METEX précise qu’il s’agit du premier rapport de durabilité avec un périmètre intégralement consolidé au niveau du Groupe puisque le site industriel de METEX NØØVISTA à Carling a été intégré au suivi des indicateurs industriels.