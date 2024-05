Metabolic Explorer: prorogation du délai de remise des offres de reprise au 27 mai

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.

Rien ne va plus pour la chimie allemande

En savoir plus sur le secteur de la chimie

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ce délai va notamment permettre au groupe Avril, spécialiste des huiles et protéines végétales, de poursuivre, comme il l'a demandé, l'étude d'un projet de reprise des activités de Metex Noovistago et d'une partie de l'activité de R&D de Metabolic Explorer. Le groupe Avril indique dans un courrier adressé aux administrateurs judiciaires, que son projet est notamment conditionné à "l'intervention à ses côtés d'un ou de partenaires publics".

(AOF) - METabolic EXplorer (Metex) annonce que le délai de remise des offres pour sa filiale opérationnelle Metex Noovistago a ainsi été prorogé du 6 au 27 mai 2024 afin de permettre aux repreneurs potentiels de se positionner. Le spécialiste de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, rappelle que le Tribunal de commerce de Paris a, le 20 mars 2024, fait droit à sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette filiale.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.