METabolic EXplorer : Point sur le développement de METEX NØØVISTA

o Construction mécanique en cours d'achèvement et démarrage des essais à l'eau

o Démarrage de la production au 2ème trimestre 2021 comme prévu

o Activités de pré-commercialisation en cours

o Effectifs au complet fin janvier 2021



Depuis l'annonce, en juin dernier, de l'impact de la crise sanitaire sur le calendrier de construction de l'usine de METEX NØØVISTA, les travaux de l'unité de production se sont poursuivis dans le respect du planning révisé, pour un démarrage de la production au 2ème trimestre 2021.



Les travaux de mise sous tension électrique, d'installation du système de commandes à distance et de mise en service de l'unité de production d'air comprimé ont été lancés et se poursuivront jusqu'à début janvier 2021. La mise en service de l'unité de production de vapeur a permis de démarrer les premiers essais en eau qui se dérouleront jusqu'à la fin février 2021 afin de tester tous les circuits et équipements avant la mise en produits de l'usine.