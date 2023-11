Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client METabolic EXplorer: nouvelle directrice stratégie Business information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 18:14









(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer annonce la nomination de Maria Wiltz au poste de Directrice en charge de la stratégie Business Development Groupe à compter du 14 novembre 2023.



Maria Witz supervisera les équipes Business Development Animal Nutrition et Consumer Care de METabolic EXplorer dans le cadre des enjeux de la transition écologique et des exigences de naturalité et de durabilité.



Elle aura pour mission d'accélérer la création de valeur dans les activités qui constituent le plan d'activité court, moyen, et long terme, notamment par la mise en oeuvre du CDMO (contract development manufacturing organization).



'Maria jouera par ailleurs, un rôle essentiel dans le déploiement de la vision stratégique du Groupe en négociant les contrats commerciaux et en augmentant les performances de la chaine de valeur', précise la société.



Par le passé, pendant plus de deux décennies, Maria Wiltz a notamment accompagné le développement de groupes tels que Rhône Poulenc, Rhodia, ADM, Aventis, Adisseo ou encore Innovi'IA.









Valeurs associées METABOLIC EXPLORER Euronext Paris -5.69%