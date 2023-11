Metabolic Explorer : Maria Wiltz nommée Directrice de la Stratégie Business Development

(AOF) - Metabolic Explorer, spécialiste de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce la nomination de Maria Wiltz au poste de Directrice en charge de la stratégie Business Development Groupe. Rattachée à Rudolph Hidalgo, Directeur général adjoint de Metabolic Explorer, elle supervisera les équipes Business Development Animal Nutrition et Consumer Care dans le cadre des enjeux de la transition écologique et des exigences de naturalité et de durabilité.

Maria Wiltz aura pour mission d'accélérer la création de valeur dans les activités qui constituent le plan d'activité court, moyen, et long terme, notamment par la mise en œuvre du CDMO (contract development manufacturing organization).

