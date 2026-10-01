« Meta veut prendre une part importante d'Apple », déclare Needham

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Needham maintient une recommandation « neutre » sur Apple AAPL.O , invoquant les inquiétudes des investisseurs concernant la stratégie d’Apple en matière d’IA, la pression sur les marges, la hausse des prix et l’exposition à la Chine

** Toutefois, la société de courtage estime que le plus grand risque pour les actionnaires d’Apple réside dans le fait que Meta META.O ou un autre concurrent axé sur l’IA réduise la dépendance vis-à-vis de l’iPhone et affaiblisse l’écosystème d’Apple

** L'action du fabricant de l'iPhone est en légère baisse, tandis que celle de META affiche une légère hausse en pré-ouverture

** Apple pourrait devoir baisser les commissions de l’App Store pour rester compétitif face à l’offre moins coûteuse de Meta, ajoute Needham

** À la clôture de la veille, le titre AAPL avait progressé d’environ 22 % et celui de META d’environ 10 % depuis le début de l’année