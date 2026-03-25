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Meta va licencier des centaines d'employés, selon The Information
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O va licencier quelques centaines de personnes au sein de sa division Reality Labs, de ses équipes de médias sociaux et de ses opérations de recrutement mercredi, a rapporté The Information, citant deux personnes familières avec le sujet.

Reuters a rapporté au début du mois que Meta prévoyait des licenciements massifs qui pourraient affecter 20 % ou plus de la main-d'œuvre de l'entreprise et que les cadres supérieurs avaient signalé les plans à d'autres cadres supérieurs et leur avaient demandé de commencer à planifier la façon de réduire les effectifs.

Les réductions annoncées mercredi, qui ne concernent qu'une petite partie de l'effectif global de l'entreprise, auront également un impact sur un plus petit nombre d' employés de son unité de vente, selon le rapport de The Information.

La société mère Facebook cherche à compenser l'augmentation des coûts liés aux investissements massifs dans l'intelligence artificielle, ayant prévu des dépenses totales de 162 à 169 milliards de dollars en 2026, et l'augmentation de la rémunération des employés, l'entreprise dépensant des millions pour embaucher les meilleurs talents en matière d'intelligence artificielle.

Meta comptait près de 79 000 employés au 31 décembre, selon son rapport annuel.

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