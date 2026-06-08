Meta va intenter une action en justice contre la société israélienne de logiciels espions NSO et déjoue des attaques de hameçonnage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations et de contexte aux paragraphes 4, 7 et 8)

Meta META.O a déclaré lundi qu'elle déposait une requête en outrage devant un tribunal fédéral contre la société israélienne de logiciels espions NSO Group pour avoir violé une injonction permanente lui interdisant de cibler WhatsApp et ses utilisateurs.

La société a déclaré que son service de messagerie WhatsApp avait déjoué de nouvelles tentatives de spear phishing liées à NSO, une entité mise sur liste noire par le gouvernement américain pour s'être livrée à des activités contraires aux intérêts de la sécurité nationale ou de la politique étrangère.

Ces tentatives étaient similaires aux précédentes “campagnes de phishing en un clic”, visant à inciter les utilisateurs à cliquer sur des liens malveillants et à les rediriger vers des sites web externes, a déclaré Meta dans un article de blog.

Le “1-click” est un type de cyberattaque où un simple clic sur un lien ou une pièce jointe malveillante suffit à compromettre l'appareil ou le compte d'une victime, sans qu'elle ait besoin de saisir ses identifiants.

Meta a déclaré que WhatsApp avait supprimé les comptes et groupes de test créés par NSO sur sa plateforme. NSO n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

L'année dernière, un tribunal américain a ordonné à NSO de cesser de cibler WhatsApp de Meta, une décision qui, selon la société de logiciels espions, risquait de la mettre en faillite.

Si la décision a considérablement réduit les dommages-intérêts punitifs dus par NSO à Meta, les ramenant à 4 millions de dollars contre les 167 millions initialement réclamés , l’injonction elle-même a été considérée comme un défi de taille pour l’entreprise, qui fait l’objet d’accusations persistantes de facilitation de violations des droits de l’homme par le biais de son outil de piratage Pegasus.

Meta a déclaré lundi avoir été rejointe le mois dernier par 12 organisations de défense des droits civiques de premier plan, une coalition de chercheurs en sécurité, de défenseurs de la vie privée et d'experts en droits numériques, qui ont déposé leurs mémoires d'amicus curiae pour contester l'appel interjeté par NSO contre l'injonction permanente.