Meta va émettre des obligations d'une valeur maximale de 30 milliards de dollars

Le géant des médias sociaux Meta Platforms META.O va lever des fonds par le biais d'offres d'obligations d'une valeur maximale de 30 milliards de dollars, a-t-il déclaré dans un document déposé jeudi.