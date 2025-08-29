Meta va ajouter de nouvelles garanties en matière d'IA après qu'un rapport de Reuters a soulevé des inquiétudes concernant la sécurité des adolescents

Meta META.O ajoute de nouvelles protections pour les adolescents à ses produits d'intelligence artificielle en formant les systèmes à éviter les conversations de flirt et les discussions sur l'automutilation ou le suicide avec des mineurs, et en limitant temporairement leur accès à certains personnages d'intelligence artificielle.

Un rapport exclusif de Reuters (lien) publié au début du mois d'août a révélé que Meta autorisait des comportements provocateurs de la part des chatbots, notamment en les laissant s'engager dans des "conversations romantiques ou sensuelles."

Andy Stone, porte-parole de Meta, a déclaré dans un courriel vendredi que l'entreprise prenait ces mesures temporaires tout en développant des mesures à plus long terme pour garantir aux adolescents des expériences d'IA sûres et adaptées à leur âge.

M. Stone a précisé que les mesures de protection étaient déjà en cours de déploiement et qu'elles seraient ajustées au fur et à mesure que l'entreprise affinait ses systèmes.

Les politiques de Meta en matière d'IA ont fait l'objet d'un examen minutieux et de réactions négatives après la publication de l'article de Reuters.

Le sénateur américain Josh Hawley a lancé une enquête (lien) sur les politiques d'IA de la société mère Facebook au début du mois, demandant des documents sur les règles qui ont permis à ses chatbots d'interagir de manière inappropriée avec des mineurs.

Les démocrates et les républicains du Congrès ont exprimé leur inquiétude (lien) au sujet des règles énoncées dans un document interne de Meta qui a été examiné pour la première fois par Reuters.

Meta a confirmé l'authenticité du document, mais a déclaré qu'après avoir reçu des questions au début du mois de la part de Reuters, l'entreprise a supprimé les parties qui indiquaient qu'il était permis aux chatbots de flirter et de s'engager dans des jeux de rôle romantiques avec des enfants.

"Les exemples et les notes en question étaient et sont erronés et incompatibles avec nos politiques, et ont été supprimés", a déclaré M. Stone au début du mois.