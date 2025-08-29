 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 718,47
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Meta va ajouter de nouvelles garanties en matière d'IA après qu'un rapport de Reuters a soulevé des inquiétudes concernant la sécurité des adolescents
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 21:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jaspreet Singh

Meta META.O ajoute de nouvelles protections pour les adolescents à ses produits d'intelligence artificielle en formant les systèmes à éviter les conversations de flirt et les discussions sur l'automutilation ou le suicide avec des mineurs, et en limitant temporairement leur accès à certains personnages d'intelligence artificielle.

Un rapport exclusif de Reuters (lien) publié au début du mois d'août a révélé que Meta autorisait des comportements provocateurs de la part des chatbots, notamment en les laissant s'engager dans des "conversations romantiques ou sensuelles."

Andy Stone, porte-parole de Meta, a déclaré dans un courriel vendredi que l'entreprise prenait ces mesures temporaires tout en développant des mesures à plus long terme pour garantir aux adolescents des expériences d'IA sûres et adaptées à leur âge.

M. Stone a précisé que les mesures de protection étaient déjà en cours de déploiement et qu'elles seraient ajustées au fur et à mesure que l'entreprise affinait ses systèmes.

Les politiques de Meta en matière d'IA ont fait l'objet d'un examen minutieux et de réactions négatives après la publication de l'article de Reuters.

Le sénateur américain Josh Hawley a lancé une enquête (lien) sur les politiques d'IA de la société mère Facebook au début du mois, demandant des documents sur les règles qui ont permis à ses chatbots d'interagir de manière inappropriée avec des mineurs.

Les démocrates et les républicains du Congrès ont exprimé leur inquiétude (lien) au sujet des règles énoncées dans un document interne de Meta qui a été examiné pour la première fois par Reuters.

Meta a confirmé l'authenticité du document, mais a déclaré qu'après avoir reçu des questions au début du mois de la part de Reuters, l'entreprise a supprimé les parties qui indiquaient qu'il était permis aux chatbots de flirter et de s'engager dans des jeux de rôle romantiques avec des enfants.

"Les exemples et les notes en question étaient et sont erronés et incompatibles avec nos politiques, et ont été supprimés", a déclaré M. Stone au début du mois.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
738,7000 USD NASDAQ -1,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street termine en baisse, la tech pèse
    information fournie par Reuters 29.08.2025 22:38 

    NEW YORK (Reuters) -La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, plombée par les mauvaises performances de Dell, Nvidia et d'autres valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA). L'indice Dow Jones a reculé de 0,20% à 45.544,88 points. Le S&P-500,

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en baisse, marque une pause avant un week-end prolongé
    information fournie par AFP 29.08.2025 22:29 

    La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, minée par des prises de bénéfices avant un week-end de trois jours et peu surprise par un nouvel indice d'inflation conforme aux attentes. Après avoir atteint de nouveaux sommets la veille en clôture, les indices ... Lire la suite

  • Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, au Campus du parti de gauche à Blois, le 29 août 2025. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Le PS "volontaire" pour remplacer Bayrou à Matignon
    information fournie par AFP 29.08.2025 22:18 

    Les socialistes ne voteront pas la confiance à François Bayrou et sont "volontaires pour être les suivants" à Matignon, a affirmé vendredi Olivier Faure, renvoyant la balle à un Emmanuel Macron qui pense encore qu'un compromis sur le budget n'est "pas insurmontable" ... Lire la suite

  • Le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 16 juillet 2025 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )
    Trump taille à nouveau dans l'aide internationale
    information fournie par AFP 29.08.2025 22:07 

    Les Etats-Unis vont supprimer 4,9 milliards de dollars d'aide internationale, a annoncé vendredi la Maison Blanche, une mesure à laquelle s'opposent les démocrates et qui augmente fortement les probabilités de paralysie de l'Etat fédéral fin septembre. Le président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank