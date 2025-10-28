 Aller au contenu principal
Meta, TikTok et Snap s'opposent à l'interdiction des médias sociaux pour les jeunes en Australie, mais s'y conformeront
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 05:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le propriétaire d'Instagram, Meta META.O , et d'autres entreprises de médias sociaux ont déclaré mardi qu'ils se conformeraient à l'interdiction des utilisateurs de moins de 16 ans, ajoutant qu'ils commenceraient à désactiver les comptes dès que la loi entrerait en vigueur le 10 décembre.

Au parlement, Meta, ByteDance, propriétaire de TikTok, et Snap SNAP.N , propriétaire de Snapchat, ont déclaré qu'ils continuaient à penser que l'interdiction ne protégerait pas les jeunes, mais qu'ils contacteraient bientôt les propriétaires de plus d'un million de comptes de mineurs pour les préparer au changement.

Ces commentaires ont représenté un changement dans la réponse du secteur des médias sociaux à la loi, qui est surveillée par les législateurs du monde entier alors que la santé mentale des jeunes suscite de plus en plus d'inquiétudes. En vertu de la loi australienne, les plateformes doivent prendre des "mesures raisonnables" pour bloquer les utilisateurs âgés de moins de 16 ans, sous peine d'une amende pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (32,5 millions de dollars américains).

Les plateformes ont précédemment fait valoir que l'interdiction conduirait les jeunes vers des coins plus dangereux de l'internet, mal surveillés, et qu'elle les priverait de contacts sociaux. Elles ont également déclaré que la mise en œuvre serait inutilement complexe. Snap et YouTube, propriété de Google GOOGL.O , ont également fait valoir qu'ils n'étaient pas des entreprises de médias sociaux.

"Nous ne sommes pas d'accord, mais nous acceptons et nous respecterons la loi", a déclaré Jennifer Stout, vice-présidente senior de Snap chargée de la politique mondiale et des opérations de plateforme, par le biais d'un lien vidéo.

Ella Woods-Joyce, responsable de la politique publique de TikTok pour l'Australie, a réitéré l' opposition de la plateforme chinoise à l'interdiction, mais a déclaré que "TikTok se conformera à la loi et remplira ses obligations".

"Nous sommes sur la bonne voie pour respecter nos obligations", a-t-elle déclaré.

Mia Garlick, directrice des politiques de Meta pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a déclaré que l'entreprise prendrait bientôt contact avec les titulaires de comptes confirmés comme étant âgés de moins de 16 ans - environ 450 000 sur Instagram et Facebook - pour leur donner le choix entre supprimer leurs photos et autres données ou leur proposer de les conserver jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 16 ans.

TikTok, qui dit avoir 200 000 comptes de moins de 16 ans en Australie, et Snap, qui dit avoir 440 000 comptes de moins de 16 ans, ont déclaré qu'ils prendraient des mesures similaires. Les entreprises ont ajouté qu'elles utiliseraient un logiciel de suivi automatisé du comportement pour déterminer si un titulaire de compte prétendant avoir plus de 16 ans est mineur.

"Si nous identifions quelqu'un qui dit avoir 25 ans mais dont le comportement indique qu'il a moins de 16 ans, nous désactiverons ces comptes à partir du 10 décembre", a déclaré Woods-Joyce.

Pour les utilisateurs considérés à tort comme ayant moins de 16 ans, Meta et TikTok ont déclaré qu'ils les renverraient à un outil tiers d'estimation de l'âge. Snap a déclaré qu'il travaillait toujours à une solution pour les utilisateurs qui pensaient avoir été bloqués à tort.

Valeurs associées

ALPHABET-A
269,2700 USD NASDAQ +3,60%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
750,8200 USD NASDAQ +1,69%
SNAP-A
7,895 USD NYSE -0,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

