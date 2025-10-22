information fournie par Reuters • 22/10/2025 à 14:12

Meta supprime environ 600 postes dans son unité d'IA, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O supprime environ 600 postes sur les milliers que compte son unité d'intelligence artificielle Superintelligence Labs, a rapporté Axios mercredi.