Meta supprime environ 600 postes au sein de l'unité d'IA Superintelligence Labs

Meta META.O supprime environ 600 postes parmi les milliers que compte son unité Superintelligence Labs, a déclaré mercredi le propriétaire de Facebook, qui cherche à rendre son unité d'intelligence artificielle plus flexible et plus réactive.

Les suppressions d'emplois affecteront l'unité Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), ainsi que les équipes axées sur l'IA liée aux produits et l'infrastructure de l'IA, a indiqué l'entreprise.

Le nouveau TBD Lab , qui comprend "quelques dizaines" de chercheurs et d'ingénieurs développant les modèles de fondation Meta de la prochaine génération, ne sera pas affecté.

Axios a d'abord rapporté l'annonce des suppressions d'emplois, citant un mémo de l'entreprise.

Alexandr Wang, Chief AI Officer, a déclaré que la réduction du nombre de membres de l'équipe permettrait de rationaliser la prise de décision et d'accroître la responsabilité, la portée et l'impact de chaque rôle.

L'entreprise a déclaré qu'elle encourageait les employés concernés à postuler à d'autres emplois au sein de Meta.

Mardi, Meta a conclu un accord de financement de 27 milliards de dollars avec Blue Owl Capital OWL.N , l'accord de capital privé le plus important jamais conclu par la société, pour financer son plus grand projet de centre de données.

Certains analystes ont déclaré que l'accord permettra à Meta de réaliser ses ambitions massives en matière d'IA en transférant une grande partie des coûts initiaux et des risques à des capitaux externes, tout en conservant une part de propriété plus petite dans le projet.

La société mère de Facebook et d'Instagram a réorganisé ses efforts en matière d'IA sous Superintelligence Labs en juin après le départ de cadres supérieurs et le mauvais accueil réservé à son modèle open-source Llama 4.

Le directeur général Mark Zuckerberg a personnellement mené une campagne d'embauche agressive pour l'unité afin de revitaliser les efforts de Meta en matière d'IA.

Superintelligence Labs comprend les fondations, les produits et les équipes FAIR de Meta, ainsi que TBD Lab, qui se concentre sur le développement de la prochaine génération de modèles d'IA de l'entreprise.

L'entreprise a commencé à investir dans l'IA en 2013 en lançant l'unité FAIR et en recrutant Yann LeCun, son scientifique en chef de l'IA, pour diriger l'effort et construire un réseau de recherche mondial axé sur l'apprentissage profond.