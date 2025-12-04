Meta, Snowflake, Salesforce... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Meta

Bruxelles a annoncé avoir lancé une enquête sur Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie. Il ne s'agit pas du premier contentieux entre Meta et l'UE.

Paramount Skydance/Warner

Paramount Skydance annonce avoir relevé les frais de rupture proposés dans son offre d'acquisition de Warner Bros Discovery, de 2,1 milliards de dollars, à 5 milliards de dollars, a fait savoir Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. Cette somme serait versée à Warner Bros si l'accord n'était pas conclu. Rappelons que WBD a, dans le cadre d'une une deuxième série d'offres, reçu une proposition principalement en numéraire de la part de Netflix, dans le cadre d'une vente aux enchères, a rapporté Reuters hier.

Salesforce

Au troisième trimestre de son exercice fiscal 2025/2026, Salesforce a généré un chiffre d'affaires de 10,3 milliards de dollars, en hausse de 9% en glissement annuel. Le flux de trésorerie opérationnel sur cette période ressort à 2,3 milliards de dollars, en progression de 17% sur un an. En parallèle de ces résultats, le fournisseur mondial de solutions logicielles de gestion de la relation client a révisé à la hausse ses prévisions sur cet exercice. Il anticipe des revenus entre 41,45 et 41,55 milliards de dollars, contre une fourchette précédente entre 41,1 et 41,3 milliards de dollars.

Snowflake

Snowflake est attendu en net repli à l'ouverture de Wall Street malgré des résultats trimestriels plutôt encourageants. Sur le troisième trimestre, son chiffre d'affaires a bondi de 29%, à 1,21 milliard de dollars. Parallèlement, la perte nette de l'entreprise d'IA spécialisée dans le Data Cloud s'est sensiblement réduite en passant de 324,28 à 293,97 millions de dollars. Pour le quatrième trimestre, la société table sur un chiffre d'affaires produits de 1,195 milliard de dollars, contre 1,158 milliard de dollars sur les trois mois précédents.