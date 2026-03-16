Meta signe un accord d'infrastructures IA de 27 milliards de dollars avec Nebius
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 14:15
Meta a signé un accord de long terme avec Nebius portant sur le développement d'infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle pouvant atteindre 27 milliards de dollars. Dans le cadre de ce partenariat, le fournisseur de cloud basé aux Pays-Bas fournira sur cinq ans une capacité informatique dédiée d'une valeur de 12 milliards de dollars, déployée sur plusieurs sites. Ces installations incluront notamment l'une des premières infrastructures à grande échelle reposant sur les nouvelles puces d'IA Vera Rubin de Nvidia. L'annonce a fait grimper l'action de Nebius d'environ 10% à l'ouverture de Wall Street.
Meta s'est également engagé à acheter jusqu'à 15 milliards de dollars supplémentaires de capacité de calcul disponible auprès de Nebius sur la même période. Depuis son introduction en Bourse à New York en 2024, Nebius s'est imposée comme un acteur européen émergent du cloud spécialisé dans l'IA, avec un titre en hausse de plus de 400 %. La banque Citi a récemment initié la couverture du groupe avec une recommandation d'achat à risque élevé, mettant en avant son potentiel de croissance sur le marché des centres de données pour l'intelligence artificielle.
Cet accord s'inscrit dans une vague d'investissements massifs des grands groupes technologiques pour développer les infrastructures nécessaires à l'IA. Meta prévoit des dépenses d'investissement comprises entre 115 et 135 milliards de dollars cette année, dans un effort global estimé à près de 700 milliards pour l'ensemble des hyperscalers. Nebius, issue en 2022 de la restructuration des activités internationales du groupe russe Yandex, avait déjà conclu un accord de 19,4 milliards de dollars avec Microsoft et reçu un investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia. Son action affiche déjà une progression d'environ 35% depuis le début de 2026.
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