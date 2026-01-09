Meta sécurise son avenir dans l'IA en s'approvisionnant dans le nucléaire américain
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 12:15
Meta a annoncé la signature d'accords d'achat d'électricité sur vingt ans portant sur trois centrales nucléaires exploitées par Vistra dans l'Ohio et en Pennsylvanie. Ce partenariat vise à fournir jusqu'à 6,6 gigawatts (GW) d'énergie décarbonée d'ici 2035, soutenant ainsi l'extension de la durée de vie de ces sites.
Parallèlement, le groupe investit dans l'innovation en soutenant le développement de petits réacteurs modulaires (PRM) via des collaborations avec Oklo et TerraPower.
Ces technologies émergentes, bien qu'encore au stade de l'homologation, promettent une production plus flexible et économique grâce à une fabrication industrielle.
Selon Joel Kaplan, directeur des affaires mondiales de Meta, ces initiatives feront de l'entreprise "l'un des acheteurs d'énergie nucléaire les plus importants de l'histoire américaine". Le directeur général de TerraPower, Chris Levesque, souligne que cet engagement favorisera un déploiement rapide de ces nouveaux réacteurs dès 2030.
Le titre cède actuellement 0,1% en préouverture à New York.
Valeurs associées
|646,0600 USD
|NASDAQ
|-0,41%
A lire aussi
-
L'influenceur d'extrême droite Papacito jugé en février pour cyberharcèlement de la boxeuse algérienne Imane Khelif
Nouveau procès pour cyberharcèlement à la suite des JO-2024: l'influenceur d'extrême droite Papacito sera jugé le 26 février à Paris pour avoir harcelé en ligne la boxeuse algérienne Imane Khelif, cible d'une polémique sur son genre pendant la compétition mondiale. ... Lire la suite
-
L'UE envisage de rendre WhatsApp plus responsable de la lutte contre les contenus préjudiciables, selon un porte-parole
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du raisonnement dans les paragraphes 1 et 2, citation dans le paragraphe 3) La ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable (-0,01%) pour le Dow Jones .DJI , une hausse de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une progression de 0,18%
-
Les autorités vénézuéliennes ont relâché plusieurs opposants dont l'ancien candidat à la présidentielle Enrique Marquez, un geste salué par Donald Trump tandis que Caracas assure n'être ni "subordonné ni soumis" aux Etats-Unis après la capture de Nicolas Maduro ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer