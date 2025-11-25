Meta s'intéresserait aux puces IA de Google

(AOF) - Meta serait en pourparlers pour utiliser les puces conçues par Google pour des applications d'intelligence dans ses centres de données en 2027, affirme le site spécialisé dans la technologie, The Information. Meta pourrait également louer des puces à la division cloud de Google l'année prochaine. L'action Nvidia est attendue en baisse en raison des craintes que les puces de Google soient considérées comme une alternative à celles de la firme de Jensen Huang.
Valeurs associées
|318,5800 USD
|NASDAQ
|0,00%
|613,0500 USD
|NASDAQ
|0,00%
|182,5500 USD
|NASDAQ
|0,00%
