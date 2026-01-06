Meta retarde le lancement mondial des lunettes Ray-Ban Display en raison d'une forte demande américaine et d'un resserrement de l'offre

Meta META.O a déclaré mardi qu'elle avait décidé d'interrompre l'expansion internationale de ses lunettes Ray-Ban Display en raison d'une offre insuffisante et d'une forte demande aux États-Unis.

La société mère de Facebook avait prévu de déployer ses lunettes intelligentes de réalité augmentée Meta Ray-Ban Display au Royaume-Uni, en France, en Italie et au Canada à partir du début de cette année, après avoir goûté au succès des versions précédentes.

Meta a déclaré qu'elle donnerait la priorité aux commandes américaines tout en réévaluant son approche de la disponibilité internationale, citant des stocks extrêmement limités pour ce qu'elle décrit comme un "produit unique en son genre".

"Depuis le lancement à l'automne dernier, nous avons constaté un intérêt considérable et, par conséquent, les listes d'attente s'étendent maintenant jusqu'en 2026", a déclaré l'entreprise dans un billet de blog.

Les lunettes Ray-Ban Meta , développées avec EssilorLuxottica ESLX.PA Ray-Ban, permettent aux porteurs de prendre des photos, de diffuser du contenu et de parler à un assistant IA. Le géant de la lunetterie a déclaré en octobre qu'il accélérerait sa capacité de production pour son activité de lunettes intelligentes en plein essor.

Meta a vendu 15 000 unités de ses lunettes Ray-Ban Display au cours de son premier trimestre de ventes et a conquis 6 % de parts de marché dans la catégorie, a déclaré Francisco Jeronimo, vice-président, Data and Analytics, Devices, chez IDC EMEA.

Le géant des médias sociaux a également annoncé de nouvelles fonctionnalités pour les lunettes et son bracelet Meta Neural Band lors du Consumer Electronics Show annuel de Las Vegas.

Meta ajoute une fonction de téléprompteur aux lunettes, permettant aux consommateurs de lire des notes et de faire défiler l'information à l'aide du bracelet. Meta étend également la navigation piétonne à quatre villes supplémentaires, à savoir Denver, Las Vegas, Portland et Salt Lake City, ce qui porte le total à 32.