Meta: résultats meilleurs qu'attendu et prévisions musclées pour 2026, le titre s'envole

Meta a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes du marché pour le quatrième trimestre 2025 et des prévisions élevées pour le premier trimestre 2026, des chiffres qui ont provoqué une envolée du titre en Bourse.

Son bénéfice net s'affiche à 22,8 milliards de dollars (+9% sur un an), a indiqué le géant américain dans un communiqué, soit sensiblement au-dessus des 21,0 milliards projetés par les analystes.

Rapporté par action, indicateur de référence des investisseurs, le résultat ressort à 8,88 dollars, contre 8,21 dollars anticipé selon un consensus établi par FactSet.

Le groupe de Menlo Park (Californie) est parvenu à faire croître le nombre des utilisateurs quotidiens d'au moins une de ses plateformes, à savoir Facebook , Messenger, Instagram, WhatsApp et Threads, pour le porter à 3,58 milliards, soit 7% de mieux qu'un an plus tôt.

Ce géant de la publicité en ligne reste solidement positionné sur ce marché, avec une hausse de 6% du prix moyen facturé par réclame.

Pour le premier trimestre de l'année en cours, Meta table sur un chiffre d'affaires qui dépasse largement les calculs des analystes, avec une fourchette comprise entre 53,5 et 56,5 milliards de dollars, contre 51,4 milliards attendus par les analystes.

"Cette prévision pour le premier trimestre a été le point saillant" de la publication de Meta, a réagi Matt Britzman, analyste d'Hargreaves Lansdown.

Après un hoquet initial, le marché a favorablement réagi à cette communication et dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action Meta gagnait plus de 9%.

Bien que moins en vue que les fleurons de l'intelligence artificielle (IA) générative OpenAI, Anthropic, ou même Microsoft, Meta n'en consacre pas moins des sommes colossales à cette technologie.

En 2025, il y a investi 72,2 milliards de dollars, soit l'équivalent de plus d'un tiers de ses revenus de l'exercice (37%).

Mais l'entreprise compte encore prendre de la vitesse sur ce terrain en 2026, avec un budget d'investissement estimé entre 115 et 135 milliards de dollars, en mettant l'accent sur sa nouvelle entité Intelligent Labs, qui combine l'ensemble des activités liées à l'IA.

"Malgré cette intensification significative de nos investissements en infrastructures, nous comptons dégager un bénéfice opérationnel supérieur à celui de 2025", a indiqué le groupe.

- Une IA qui rapporte -

Lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats, le PDG Mark Zuckerberg a expliqué que Meta allait intégrer de nouveaux modèles d'IA à ses plateformes, pour améliorer les recommandations de contenu ainsi que le ciblage publicitaire.

"Nous commençons à voir le potentiel que présente une IA qui comprend notre contexte personnel, notre histoire, nos centres d'intérêt et nos relations", a décrit le cofondateur de Facebook.

"Les modèles (d'IA) de Meta sont construits pour augmenter l'utilisation (des produits du groupe) et améliorer l'impact des publicités, plutôt que de se hisser au sommet de la hiérarchie (des modèles)", a souligné Matt Britzman, "et leurs effets se traduisent déjà dans les résultats financiers."

Mark Zuckerberg voit aussi l'IA contribuer côté coûts, en augmentant la productivité moyenne des équipes.

"Des projets qui auparavant auraient nécessité de grosses équipes sont maintenant menés à bien par une seule personne de grand talent", a-t-il affirmé. En conséquence, "nous parions sur les contributions individuelles et réduisons la taille des équipes".

Lors de la conférence téléphonique, la directrice financière Susan Li a évoqué les nombreuses procédures judiciaires en cours engagées aux Etats-Unis contre Meta, accusé d'avoir sciemment conçu ses plateformes pour les rendre addictives pour les jeunes utilisateurs.

Les procès attendus cette année dans ce domaine, dont le premier s'est ouvert mardi, "pourraient engendrer des pertes conséquentes", a prévenu la responsable.

Pour Minda Smiley, analyste d'Emarketer, ces actions en justice ajoutées à une poussée pour réguler davantage l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux par les jeunes pourraient marquer "un tournant" pour Meta et ses concurrents, lequel "auraient potentiellement des conséquences massives pour leurs activités".