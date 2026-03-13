Meta repousse le lancement de son modèle Avocado
Selon le New York Times, le modèle, initialement prévu ce mois-ci, s'est révélé inférieur aux offres de Google, OpenAI et Anthropic lors de tests internes sur le raisonnement, le codage et la rédaction. Il surpasse Gemini 2.5 de mars, mais reste en deçà de Gemini 3.0 sorti en novembre. Les dirigeants de la division IA auraient évoqué la possibilité d'utiliser temporairement une licence Gemini pour alimenter ses produits pendant la transition, sans qu'aucune décision n'ait été prise.
Ce revers intervient dans un contexte d'investissements massifs. Meta a projeté en janvier des dépenses en capital pouvant atteindre 135 MdsUSD pour 2026, soit près du double de l'année précédente, après avoir déjà engagé 600 milliards dans la construction de centres de données. Le groupe avait également investi 14,3 milliards dans Scale AI, dont le fondateur Alexandr Wang a été nommé directeur de l'IA, alors que le précédent modèle du groupe, Llama 4, avait lui aussi déçu l'an dernier.
Le porte-parole de Meta a réaffirmé que le prochain modèle témoignerait d'une trajectoire rapide et que de nouveaux modèles seraient publiés régulièrement au cours de l'année. Le report illustre néanmoins la difficulté à tenir le rythme dans un secteur où les écarts de performance se mesurent en semaines.
