Meta renforce son avertissement de sécurité concernant Muse après la découverte d'une faille de sécurité, rapporte The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations tirées du rapport et du contexte)

Meta Platforms META.O ajoute un avertissement de sécurité plus clair au sein de Muse après qu’un chercheur en sécurité a découvert une faille dans l’agent IA qui aurait pu permettre à un pirate d’accéder aux informations personnelles sensibles d’un utilisateur, a rapporté vendredi le site The Information.

Cette faille, signalée par un chercheur externe via le programme de prime aux bogues de Meta et qui n’avait pas été divulguée auparavant, aurait pu permettre à un pirate d’accéder à la machine virtuelle dédiée d’un utilisateur — un compte cloud personnalisé contenant des données telles que des e-mails et des fichiers —, selon un rapport d’incident interne de Meta examiné par The Information.

La vulnérabilité a initialement été classée “SEV-2”, soit le troisième niveau de gravité le plus élevé de Meta sur une échelle de cinq niveaux, généralement réservé aux incidents ayant un impact significatif, précise le rapport.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Muse, lancé au début du mois , est l’agent IA personnel de Meta conçu pour effectuer des tâches telles que les achats, les réservations de voyage, l’envoi d’e-mails et les paiements pour le compte des utilisateurs.

Muse a rapidement grimpé dans les classements de l’App Store d’Apple et de Google Play ces dernières semaines, se hissant en tête des classements des applications gratuites aux États-Unis et au Canada. Le cabinet d’études de marché Sensor Tower estime à environ 2,8 millions le nombre de téléchargements au cours de ses deux premières semaines.