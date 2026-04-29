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Meta relève à nouveau sa prévision de dépenses en capital pour 2026
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 22:50

Meta Platforms META.O a revu à la hausse mercredi sa prévision de dépenses d'investissement cette année, confirmant sa volonté d'allouer des milliards de dollars au développement de ses infrastructures d'intelligence artificielle (IA), tout en cherchant à réduire ses coûts avec un plan de licenciements.

Le titre du groupe dirigé par Mark Zuckerberg perdait près de 5% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Meta dit désormais anticiper des dépenses en capital comprises cette année entre 125 milliards et 145 milliards de dollars, contre une fourchette préalable de 115 mds-135 mds communiquée en janvier dernier.

La maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram a également prévenu que les procédures juridiques et de nouvelles normes réglementaires imposées dans l'Union européenne et aux Etats-Unis pourraient avoir un "impact significatif" sur les activités et les résultats financiers du groupe.

"Nous continuons de constater une surveillance de questions liées à la jeunesse et avons des essais supplémentaires programmés cette année aux Etats-Unis, ce qui pourrait au bout du compte entraîner une perte matérielle", a dit Meta.

Sur la période janvier-mars, le chiffre d'affaires du géant technologique s'est établi à 56,31 milliards de dollars, battant le consensus qui ressortait à 55,45 milliards de dollars selon des données LSEG.

Meta anticipe pour le trimestre actuel un chiffre d'affaires compris entre 58 milliards et 61 milliards de dollars, conforme aux attentes d'un montant de 59,50 milliards de dollars.

La publication des résultats du groupe intervient après que Reuters a rapporté plus tôt ce mois-ci un vaste plan de licenciement préparé par Meta, qui entend redessiner autour de l'IA le fonctionnement de ses opérations.

(Katie Paul à New York et Jaspreet Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

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