Meta relance son projet de smartwatch et vise un lancement en 2026, selon The Information

Meta Platforms META.O , propriétaire d'Instagram, prévoit de sortir sa première smartwatch cette année, a rapporté mercredi The Information, citant deux personnes familières avec le sujet.

La société a relancé son projet de smartwatch "Malibu 2", a indiqué le rapport, ajoutant que l'appareil, dont la sortie est prévue dans le courant de l'année, sera doté d'un système de suivi de la santé et d'un assistant Meta AI intégré.

Meta a envisagé une smartwatch il y a environ cinq ans, selon The Information, y compris des plans à un moment donné pour des versions équipées de trois caméras, mais elle a mis de côté l'effort en 2022 dans le cadre d'une réduction plus large des dépenses dans son unité Reality Labs.

Meta a refusé de commenter le rapport.

Cette nouvelle marque le grand retour des wearables, qui bénéficient de l'essor de l'intelligence artificielle, car les entreprises lancent des gadgets imprégnés de cette technologie, destinés en particulier à la santé et à la remise en forme.

Les lunettes intelligentes à intelligence artificielle sont le produit phare, la technologie de Meta alimentant les lunettes fabriquées par EssilorLuxottica ESLX.PA , la société mère de Ray-Ban. Leurs livraisons ont atteint près de 6 millions d'unités l'année dernière, selon les données de Smart Analytics Global.

La société a environ quatre lunettes de réalité augmentée et de réalité mixte (MR) en cours de développement, selon le rapport, et la société est en train de réévaluer les délais afin d'apaiser les craintes que le lancement d'un trop grand nombre d'appareils en succession rapide ne crée de la confusion chez les clients. En décembre, les employés de Reality Labs ont été informés que la société avait retardé Phoenix, ses lunettes MR, jusqu'en 2027, selon le rapport.

Le mois dernier, Meta a déclaré qu'elle avait décidé de suspendre l'expansion internationale de ses lunettes Ray-Ban Display en raison d'une offre insuffisante et d'une forte demande aux États-Unis.