Meta recule malgré des revenus solides, pénalisé par ses indicateurs et ses investissements
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 22:45
Meta a publié des résultats trimestriels contrastés, avec un chiffre d'affaires de 56,3 milliards de dollars, en hausse de 33% sur un an et supérieur aux 55,45 milliards attendus par les analystes. Malgré cette performance, le marché a sanctionné le titre en raison de signaux jugés moins favorables, notamment sur les indicateurs d'audience et la trajectoire des investissements. Le groupe a également annoncé des dépenses d'investissement de 19,84 milliards de dollars sur le trimestre, inférieures aux attentes mais accompagnées d'une révision à la hausse de ses objectifs annuels. Le titre recul de plus de 5% durant les échanges prolongés
Meta prévoit désormais des investissements compris entre 125 et 145 milliards de dollars sur l'année, contre une fourchette précédente de 115 à 135 milliards, invoquant la hausse des coûts des composants et le renforcement de ses capacités en centres de données. Parallèlement, le nombre d'utilisateurs actifs quo tidiens a atteint 3,56 milliards, en progression de 4% sur un an mais en deçà des 3,62 milliards attendus. Le groupe évoque des perturbations d'accès à Internet en Iran et des restrictions en Russie pour expliquer ce recul relatif.
Dans ce contexte, Meta poursuit son virage stratégique vers l'intelligence artificielle, avec des investissements importants comme les 14,3 milliards de dollars engagés dans Scale AI et le développement de sa division Meta Superintelligence Labs. Le lancement du modèle Muse Spark marque une étape clé, mais les investisseurs restent attentifs aux perspectives de monétisation. En parallèle, l'entreprise cherche à contenir ses coûts en réduisant ses effectifs d'environ 10% et en gelant certains recrutements, dans un environnement marqué par une concurrence accrue et des incertitudes économiques.
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