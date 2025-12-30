Meta rachète la startup Manus, fondée en Chine, pour développer l'IA avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un contexte supplémentaire sur le siège, le dernier tour de financement dans les paragraphes 5 et 9)

Meta META.O a déclaré lundi qu'elle allait acquérir la startup d'intelligence artificielle Manus, fondée en Chine, alors que le géant de la technologie accélère ses efforts pour intégrer l'IA avancée dans ses plateformes.

Les conditions financières de la transaction avec Manus n'ont pas été divulguées, mais une source ayant une connaissance directe de l'affaire a déclaré que l'opération valorise la société basée à Singapour entre 2 et 3 milliards de dollars.

Manus n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Manus est devenu viral au début de l'année sur X après avoir lancé ce qu'il prétendait être le premier agent général d'IA au monde, capable de prendre des décisions et d'exécuter des tâches de manière autonome, avec beaucoup moins d'incitations que les chatbots d'IA tels que ChatGPT et DeepSeek.

Cela a conduit les commentateurs à l'appeler le prochain DeepSeek chinois, et il a été acclamé par la télévision d'État chinoise . Quelques mois plus tard, l'entreprise a transféré son siège social de Chine à Singapour, rejoignant ainsi une vague d'autres entreprises chinoises qui l'ont fait pour limiter les risques liés aux tensions entre les États-Unis et la Chine.

L'entreprise, dont les produits ne sont pas disponibles en Chine, affirme que les performances de son agent d'intelligence artificielle dépassent celles de DeepResearch d'OpenAI. Elle a également conclu un partenariat stratégique avec Alibaba

9988.HK pour collaborer sur leurs modèles d'IA.

Meta exploitera et vendra le service Manus et l'intégrera dans ses produits grand public et professionnels, y compris dans Meta AI, a déclaré la société.

Les géants de la technologie tels que Meta ont augmenté leurs investissements dans l'IA par le biais d'acquisitions stratégiques et d'embauches de talents pour faire face à la concurrence féroce du secteur.

Au début de l'année, le propriétaire de Facebook a investi dans Scale AI dans le cadre d'une transaction qui a valorisé la startup d'étiquetage de données à 29 milliards de dollars et qui a permis de recruter son directeur général, Alexandr Wang, âgé de 28 ans.

Manus, soutenu par sa société mère Beijing Butterfly Effect Technology, a levé 75 millions de dollars cette année pour une valeur d'environ 500 millions de dollars, a déclaré la source, confirmant les rapports précédents des médias. La société de capital-risque américaine Benchmark a dirigé le tour de table.

Parmi les investisseurs figurent également HSG, anciennement Sequoia Capital China, ZhenFund et le géant de l'internet Tencent Holdings 0700.HK , selon les données de PitchBook.