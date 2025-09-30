Meta rachète la société Rivos pour ses efforts en matière d'IA, selon une source

Meta META.O est en train d'acquérir la start-up Rivos, a déclaré mardi à Reuters une source au fait du dossier, alors que l'entreprise de médias sociaux cherche à renforcer ses efforts internes en matière de semi-conducteurs.

La startup basée à Santa Clara, en Californie, qui est soutenue par le directeur général d'Intel INTC.O Lip-Bu Tan, se concentre sur la conception de puces basées sur l'architecture RISC-V , une alternative open-source aux architectures fabriquées par Arm, Intel et AMD AMD.O .

Les termes de l'accord n'étaient pas clairs, selon la source. Meta et Rivos n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Meta a été l'un des plus gros clients de Rivos et a discuté avec la startup au sujet d'un accord, a déclaré une deuxième source familière avec l'affaire. Les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à discuter de l'information.

Reuters a rapporté exclusivement en mars que Meta testait sa première puce interne pour l'entraînement des systèmes d'IA, alors que l'entreprise cherche à réduire les coûts d'infrastructure liés à ses dépenses en outils d'IA avancés.

Le propriétaire d'Instagram et de Facebook a beaucoup dépensé pour des puces d'IA recherchées de Nvidia.

Rivos cherchait un nouveau financement à une valorisation de plus de 2 milliards de dollars, a rapporté The Information en août.

Bloomberg News a d'abord fait état de l'accord potentiel.