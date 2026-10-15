Meta publie le modèle Muse Spark à poids ouverts, destiné au codage et aux tâches agentiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a publié jeudi une version à poids ouverts de son modèle d’intelligence artificielle Muse Spark, destiné au codage et aux agents IA, élargissant ainsi les possibilités offertes aux développeurs pour télécharger et adapter cette technologie.

Contrairement aux modèles propriétaires qui restent sous le contrôle de leurs créateurs, les modèles à poids ouverts permettent aux développeurs de modifier les paramètres entraînés. Ils peuvent ainsi offrir aux entreprises une alternative moins coûteuse aux systèmes fermés.

* Meta a indiqué que Muse Spark compte au total 816 milliards de paramètres, dont 42 milliards sont actifs simultanément, et qu’il peut gérer une fenêtre contextuelle pouvant atteindre 1 million de tokens

* Le modèle peut fonctionner localement sur deux ordinateurs Mac Studio équipés de puces Apple M5 Ultra et est également disponible via certains fournisseurs d’API

* Le directeur général Mark Zuckerberg a fait valoir que l’IA de pointe ne devrait pas être concentrée entre les mains d’un petit nombre d’entreprises

* Si les modèles à poids ouverts permettent aux entreprises d’exercer un plus grand contrôle sur leurs données, leur exploitation à grande échelle peut toutefois nécessiter d’importantes ressources informatiques et une expertise technique considérable

* En août, Meta avait lancé Muse Glimmer, un modèle à poids ouverts de plus petite taille