Meta : publication trimestrielle de qualité

(AOF) - Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, est attendu en hausse grâce à ses bons résultats. Au deuxième trimestre, son profit net a bondi de 73% à 13,465 milliards de dollars, soit 5,71 dollars par action. Le consensus s'élevait à seulement 4,72 dollars par titre. Son chiffre d'affaires a progressé de 22% à 39,07 milliards de dollars alors que le marché ciblait 38,3 milliards de dollars.

"Je pense qu'une partie de ce qui est si fondamental à propos de l'IA est qu'elle finira par affecter presque tous les produits que nous avons d'une manière ou d'une autre. Elle améliorera les produits existants et en rendra possible un grand nombre de nouveaux", a déclaré le fondateur, Mark Zuckerberg.

Avant d'ajouter : "C'est la raison pour laquelle on plaisante sur le fait que tous les PDG des entreprises technologiques participent à ces conférences téléphoniques sur les résultats et ne font que parler de l'IA pendant tout ce temps. C'est parce que c'est en fait très excitant, et que cela va changer toutes ces choses différentes sur des horizons temporels multiples ".

Pour le trimestre en cours, la firme californienne anticipe un chiffre d'affaires compris entre 38,5 milliards et 41 milliards de dollars, alors que le consensus s'élève à 39,2 milliards. Elle prévoit toujours entre 96 à 99 milliards de dollars de dépenses pour l'année 2024.

