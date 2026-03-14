Meta prévoit des licenciements massifs face à l'augmentation des coûts de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les effectifs de Meta pourraient diminuer de 20 % en raison de l'accent mis sur l'IA

* Les dépenses de Meta en matière d'IA comprennent 600 milliards de dollars pour les centres de données d'ici 2028

* L'IA devrait créer des gains d'efficacité

(Ajout d'un commentaire de l'entreprise au paragraphe 4) par Katie Paul, Jeff Horwitz et Deepa Seetharaman

Meta META.O prévoit des licenciements massifs qui pourraient affecter 20% ou plus de l'entreprise, ont déclaré à Reuters trois sources familières avec le sujet, car Meta cherche à compenser les paris coûteux sur l'infrastructure de l'intelligence artificielle et à se préparer à une plus grande efficacité apportée par les travailleurs assistés par l'IA.

Aucune date n'a été fixée pour les réductions et l'ampleur n'a pas été finalisée, ont déclaré les personnes.

Les dirigeants ont récemment fait part de leurs projets à d'autres cadres supérieurs de Meta et leur ont demandé de commencer à planifier la manière de réduire les effectifs, ont déclaré deux des personnes interrogées. Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat parce qu'elles n'étaient pas autorisées à divulguer les réductions.

"Il s'agit d'un rapport spéculatif sur des approches théoriques", a déclaré Andy Stone, porte-parole de Meta, en réponse à des questions sur le plan.

Si Meta opte pour le chiffre de 20 %, les licenciements seront les plus importants de l'entreprise depuis une restructuration fin 2022 et début 2023 qu'elle a surnommée "l'année de l'efficacité." Elle employait près de 79 000 personnes au 31 décembre, selon sa dernière déclaration.

La société a licencié 11 000 personnes en novembre 2022, soit environ 13 % de ses effectifs à l'époque. Environ quatre mois plus tard, elle a annoncé qu'elle supprimait encore 10 000 emplois.

ZUCKERBERG SE CONCENTRE SUR L'IA GÉNÉRATIVE

Au cours de l'année écoulée, le directeur général Mark Zuckerberg a incité Meta à se montrer plus compétitive dans le domaine de l'IA générative. L'entreprise a proposé d'énormes rémunérations, dont certaines s'élèvent à des centaines de millions de dollars sur quatre ans, pour attirer les meilleurs chercheurs en IA dans une nouvelle équipe de superintelligence.

L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait d'investir 600 milliards de dollars dans la construction de centres de données d'ici à 2028. En début de semaine, elle a acquis Moltbook , une plateforme de réseautage social conçue pour les agents d'intelligence artificielle. Meta est également en train de dépenser au moins 2 milliards de dollars pour acheter la startup chinoise d'IA Manus , a précédemment rapporté Reuters.

Zuckerberg a fait allusion aux gains d'efficacité résultant de ces investissements, déclarant en janvier qu'il commençait à voir "des projets qui nécessitaient auparavant de grandes équipes être désormais réalisés par une seule personne très talentueuse."

Les projets de Meta s'inscrivent dans une tendance plus générale observée cette année parmi les grandes entreprises américaines, en particulier dans le secteur des technologies. Les dirigeants ont souligné que les récentes améliorations des systèmes d'intelligence artificielle étaient l'une des raisons de ces changements.

En janvier, Amazon a confirmé qu'elle supprimerait quelque 16 000 emplois , soit près de 10 % de ses effectifs. Le mois dernier, la société fintech Block a supprimé près de la moitié de son personnel , le directeur général Jack Dorsey soulignant explicitement les outils d'IA et leur capacité croissante à aider les entreprises à en faire plus avec des équipes plus réduites.

Les investissements prévus par Meta dans l'IA font suite à une série d'échecs avec ses modèles Llama 4 l'année dernière, y compris des critiques selon lesquelles elle a fourni des résultats trompeurs sur les repères qu'elle a utilisés pour les premières versions. La société a abandonné la sortie de la plus grande version de ce modèle, appelée Behemoth, qui était prévue pour l'été.

L'équipe chargée de la superintelligence s'est efforcée de réaffirmer la position de l'entreprise cette année en construisant un nouveau modèle appelé Avocado, mais les performances de ce modèle sont également restées en deçà des attentes.