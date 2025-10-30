Meta prévoit des coûts d'investissement plus importants l'année prochaine, alors que Zuckerberg présente un projet d'IA agressif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dépenses d'investissement de Meta augmenteront de manière significative en 2026, selon le directeur financier

Le directeur général déclare vouloir développer agressivement la capacité des centres de données d'IA

L'augmentation des coûts au troisième trimestre a dépassé la croissance des revenus

Meta relève de 4 milliards de dollars la limite inférieure de ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2025, la fourchette se situant désormais entre 70 et 72 milliards de dollars

Meta META.O a prévu mercredi des dépenses d'investissement "notablement plus importantes" l'année prochaine grâce à des investissements dans l'intelligence artificielle, y compris la construction agressive de centres de données pour alimenter sa poussée de l'IA. La société mère de Facebook et d'Instagram a déclaré une croissance des revenus de 26% au troisième trimestre qui a battu les estimations du marché, mais ce bond a été dépassé par une augmentation des coûts de 32%. Les actions de la société - qui ont augmenté de 28% depuis le début de l'année - ont chuté de 8% après la cloche, alors que Wall Street digère les plans d'investissement encore plus importants de Zuckerberg pour développer la capacité des centres de données d'IA qui mettront la pression sur les marges.

Meta a également enregistré une charge exceptionnelle de près de 16 milliards de dollars liée à la "Big Beautiful Bill" du président américain Donald Trump, qui a plombé son bénéfice du troisième trimestre. Si l'on exclut cette charge, le bénéfice net du trimestre aurait atteint 18,64 milliards de dollars, contre 2,71 milliards de dollars pour le bénéfice net déclaré. Après un démarrage tardif, Meta a redoublé d'efforts dans le domaine de l'IA, avec pour objectif d'atteindre la superintelligence, une étape théorique où les machines surpassent les humains. À cette fin, elle s'est engagée àdépenser des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs centres de données d'IA massifs pour la superintelligence et prévoit des dépenses financières plus importantes pour répondre aux grands besoins en matière de calcul.

"Le directeur général Mark Zuckerberg a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes: "Il y a toute une série de délais pour l'obtention de la superintelligence. "Je pense que c'est la bonne stratégie que de commencer à développer la capacité de manière agressive, de sorte que nous soyons préparés pour les cas les plus optimistes

Si la superintelligence prend plus de temps que prévu, Meta utilisera le calcul supplémentaire pour accélérer ses activités principales et, dans le pire des cas, l'entreprise ralentira la construction de nouvelles infrastructures pendant un certain temps, a-t-il déclaré. "Après quelques années d'hésitations existentielles, l'entreprise a retrouvé son rythme en faisant ce qu'elle fait le mieux: augmenter l'attention et la monétiser avec une efficacité impitoyable", a déclaré Jeremy Goldman, directeur principal chez Emarketer.

"Alors que tous les autres présentent encore des projets d'IA, Meta a tranquillement transformé l'IA en marge. Ses outils publicitaires sont plus pointus, son ciblage plus intelligent, et son activité de vidéos de courte durée porte enfin ses fruits."

L'EMBAUCHE STIMULE LES PERSPECTIVES DE DÉPENSES Meta, déterminée à rattraper ses rivaux, notamment Microsoft

MSFT.O et Alphabet GOOGL.O , a accéléré ses dépenses en matière d'IA, réorganisant ses efforts dans ce domaine sous la forme d'une unité " Superintelligence Labs " en juin. Zuckerberg a personnellement mené une campagne agressive de recrutement de talents. L'entreprise figure parmi les principaux acheteurs des puces d'IA de Nvidia NVDA.O , qui sont très recherchées. "Meta Superintelligence Labs a pris un bon départ", a déclaré M. Zuckerberg. "Je pense que nous avons déjà construit le laboratoire avec la plus grande densité de talents de l'industrie ... . Nous construisons également ce que nous pensons être une quantité de calcul la plus importante de l'industrie " Les coûts de rémunération des employés seront le deuxième facteur le plus important de l'augmentation des coûts l'année prochaine pour tenir compte de la rémunération des employés embauchés tout au long de 2025, en particulier les talents en matière d'IA, a déclaré Susan Li, directrice financière de Meta, dans un communiqué.

Entre lestrois entreprises, plus Amazon AMZN.O et OpenAI, propriétaire de ChatGPT, la construction de centres de données d'IA a explosé. Les coûts de construction de ces centres ont alimenté les craintes d'une bulle de l'IA, mettant la pression sur les directeur général pour qu'ils fournissent des résultats mesurables, et les incitant à trouver des partenaires pour aider à financer ces dépenses. Mercredi, Alphabet et Microsoft ont également annoncé des investissements plus importants dans l'IA. Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré mardi qu'il souhaitait que l'entreprise soit en mesure d'ajouter 1 gigawatt de calcul chaque semaine - une somme astronomique étant donné que chaque gigawatt représente actuellement un coût d'investissement de plus de 40 milliards de dollars.

Meta a également revu à la hausse la limite inférieure de ses prévisions de dépenses d'investissement, qui devraient se situer entre 70 et 72 milliards de dollars cette année, contre 66 à 72 milliards de dollars prévus précédemment.

"Les résultats de Meta révèlent la tension croissante entre les investissements massifs de l'entreprise dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle et les attentes des investisseurs en matière de rendement à court terme, l'augmentation des dépenses liées aux capacités d'intelligence artificielle pesant sur le sentiment malgré de solides performances commerciales sous-jacentes", a déclaré Jesse Cohen, analyste principal chez Investing.com.

LA BASE MASSIVE D'UTILISATEURS ALIMENTE LES RECETTES PUBLICITAIRES

Meta continue de bénéficier de son énorme base d'utilisateurs. Sa puissante plateforme publicitaire optimisée par l'IA aide les spécialistes du marketing à automatiser les campagnes, à améliorer la qualité des publicités vidéo, à traduire les publicités et à générer des images basées sur des personas pour cibler différents segments de clientèle. L'entreprise estime que plus de 3,5 milliards de personnes ont utilisé quotidiennement au moins une de ses applications le mois dernier.

La société a lancé des publicités sur sa plateforme de messagerie WhatsApp et sur le réseau social Threads, en concurrence directe avec des plateformes telles que X d'Elon Musk, tandis que les Reels d'Instagram continuent de se disputer avec TikTok de ByteDance et YouTube Shorts pour les recettes publicitaires sur le marché des vidéos courtes.

Meta a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires de 56 à 59 milliards de dollars au quatrième trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 57,25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.