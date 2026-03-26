 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta porte à 10 milliards de dollars l'investissement dans les centres de données d'IA au Texas
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 21:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source au paragraphe 1, ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Meta META.O a déclaré jeudi qu'il augmentait ses investissements dans son centre de données d'El Paso, au Texas, à 10 milliards de dollars, soit plus de six fois plus, dans le but d'atteindre une capacité de 1 gigawatt avant l'ouverture prévue de l'installation en 2028.

En octobre, le géant des médias sociaux s'est engagé à investir 1,5 milliard de dollars dans le centre de données d'El Paso, son 29e centre de ce type dans le monde et son troisième au Texas.

Les grandes entreprises technologiques telles que Meta, Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O se sont lancées dans une course à la construction d'infrastructures d'IA et devraient dépenser plus de 630 milliards de dollars pour construire des infrastructures d'IA cette année.

L'installation d'El Paso entraînera la création de 300 nouveaux emplois une fois qu'elle sera opérationnelle, avec plus de 3 000 travailleurs de la construction attendus sur le site au plus fort de la construction, a déclaré Meta dans un blog.

Meta a également indiqué qu'elle avait des projets sous contrat qui ajoutent plus de 5 000 mégawatts d'énergie propre au réseau du Texas et qu'elle allégera le fardeau de l'eau en travaillant avec des organisations à but non lucratif spécialisées pour apporter de l'eau douce à la région.

La société a licencié quelques centaines de personnes au sein de plusieurs équipes mercredi, à la suite d'un rapport précédent de Reuters selon lequel Meta prévoyait des licenciements massifs qui pourraient affecter 20 % ou plus de sa main-d'œuvre.

Ses actions ont chuté jeudi après que deux verdicts l'aient tenue pour responsable de préjudices causés à de jeunes utilisateurs, ce qui a fait craindre que Meta ne doive revoir les pratiques de conception qui ont été à la base de son activité publicitaire tentaculaire.

Valeurs associées

ALPHABET-A
280,9650 USD NASDAQ -3,43%
AMAZON.COM
207,5400 USD NASDAQ -1,97%
META PLATFORMS
547,5400 USD NASDAQ -7,96%
MICROSOFT
365,9700 USD NASDAQ -1,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street finit en nette baisse, la tech prise pour cible (Nasdaq: -2,38%)
    information fournie par AFP 26.03.2026 21:12 

    La Bourse de New York a terminé en net repli jeudi, victime d'un conjonction d'éléments défavorables, de la guerre à la condamnation de Meta, en passant par une alerte chez les fabricants de puces mémoire. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,01%, l'indice élargi ... Lire la suite

  • Des portraits du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei lors d'une marche de soutien aux forces armées iraniennes à Téhéran, le 25 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 26.03.2026 20:30 

    Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 27e jour jeudi : . Trump assure que l'Iran a plus envie de négocier que lui Donald Trump a assuré que l'Iran était plus désireux de négocier que lui pour mettre fin à la guerre, maintenant ... Lire la suite

  • logo meta (Crédit: / Pixabay / Chetraruc)
    Meta investit 10 milliards de dollars dans un centre de données IA au Texas
    information fournie par Zonebourse 26.03.2026 20:29 

    Meta renforce fortement ses investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle avec un projet de centre de données de grande envergure au Texas. Cette initiative illustre la montée en puissance des besoins en calcul liés à l'IA. Meta a annoncé ... Lire la suite

  • Raffinerie de Petron Bataan Refinery (PBR) aux Philippines qui a déclaré l'état d'urgence énergétique à Limay dans la province de Bataan (nord-est) le 26 mars 2026 ( AFP / Ted ALJIBE )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 26.03.2026 20:15 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 19H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est dans son 27e jour. Le pétrole poursuit sa remontée, les Bourses en repli Les cours du pétrole ont terminé en nette hausse stimulés par les signaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank