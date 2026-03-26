Meta porte à 10 milliards de dollars l'investissement dans les centres de données d'IA au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source au paragraphe 1, ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Meta META.O a déclaré jeudi qu'il augmentait ses investissements dans son centre de données d'El Paso, au Texas, à 10 milliards de dollars, soit plus de six fois plus, dans le but d'atteindre une capacité de 1 gigawatt avant l'ouverture prévue de l'installation en 2028.

En octobre, le géant des médias sociaux s'est engagé à investir 1,5 milliard de dollars dans le centre de données d'El Paso, son 29e centre de ce type dans le monde et son troisième au Texas.

Les grandes entreprises technologiques telles que Meta, Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O se sont lancées dans une course à la construction d'infrastructures d'IA et devraient dépenser plus de 630 milliards de dollars pour construire des infrastructures d'IA cette année.

L'installation d'El Paso entraînera la création de 300 nouveaux emplois une fois qu'elle sera opérationnelle, avec plus de 3 000 travailleurs de la construction attendus sur le site au plus fort de la construction, a déclaré Meta dans un blog.

Meta a également indiqué qu'elle avait des projets sous contrat qui ajoutent plus de 5 000 mégawatts d'énergie propre au réseau du Texas et qu'elle allégera le fardeau de l'eau en travaillant avec des organisations à but non lucratif spécialisées pour apporter de l'eau douce à la région.

La société a licencié quelques centaines de personnes au sein de plusieurs équipes mercredi, à la suite d'un rapport précédent de Reuters selon lequel Meta prévoyait des licenciements massifs qui pourraient affecter 20 % ou plus de sa main-d'œuvre.

Ses actions ont chuté jeudi après que deux verdicts l'aient tenue pour responsable de préjudices causés à de jeunes utilisateurs, ce qui a fait craindre que Meta ne doive revoir les pratiques de conception qui ont été à la base de son activité publicitaire tentaculaire.