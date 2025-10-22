Meta Platforms s'associe à Blue Owl dans une coentreprise
'Ce partenariat innovant a été conçu pour soutenir la vitesse et la flexibilité requises pour les projets de centres de données de Meta et ses ambitions à long terme en matière d'IA', explique le géant des réseaux sociaux.
Les fonds gérés par Blue Owl Capital détiendront une participation de 80% dans la coentreprise, tandis que Meta conservera les 20% restants. Une partie des capitaux levés par Blue Owl sera financée par des titres de créance émis des investisseurs obligataires.
Les parties se sont engagées à financer leur part respective au prorata des coûts totaux d'environ 27 milliards de dollars pour le développement des bâtiments et de l'infrastructure d'alimentation, de refroidissement et de connectivité à longue durée de vie sur le campus.
