Meta Platforms s'associe à Blue Owl dans une coentreprise
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 08:00

Meta Platforms et les fonds gérés par Blue Owl Capital annoncent un accord de coentreprise qui développera et détiendra le campus de data centers Hyperion, Meta devant fournir des services de gestion de la construction et de gestion immobilière au projet.

'Ce partenariat innovant a été conçu pour soutenir la vitesse et la flexibilité requises pour les projets de centres de données de Meta et ses ambitions à long terme en matière d'IA', explique le géant des réseaux sociaux.

Les fonds gérés par Blue Owl Capital détiendront une participation de 80% dans la coentreprise, tandis que Meta conservera les 20% restants. Une partie des capitaux levés par Blue Owl sera financée par des titres de créance émis des investisseurs obligataires.

Les parties se sont engagées à financer leur part respective au prorata des coûts totaux d'environ 27 milliards de dollars pour le développement des bâtiments et de l'infrastructure d'alimentation, de refroidissement et de connectivité à longue durée de vie sur le campus.

