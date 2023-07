Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Meta Platforms: le marché salue le lancement de Threads information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 16:44

(CercleFinance.com) - L'action Meta Platforms poursuit son mouvement de hausse jeudi à la Bourse de New York, les investisseurs saluant le lancement réussi de Threads, son nouveau réseau social.



Après avoir grimpé de 2,9% hier, le titre du groupe technologique avance encore de 0,4% aujourd'hui, à comparer avec un repli de l'ordre de 1,4% pour l'indice S&P 500, ce qui porte à près de 145% ses gains depuis le début de l'année.



Meta a annoncé cette nuit avoir lancé son service de courts messages textuels Threads, censé concurrencer Twitter, et qui aurait déjà cumulé 10 millions d'abonnement en l'espace de sept heures.



D'après les analystes, cette nouvelle application est destinée à s'attaquer aux parts de marché de Twitter, au moment où le site de micro-blogging traverse un sérieux passage à vide.



'Le lancement de Threads survient durant une période délicate pour Twitter, qui a récemment supprimé près de 80% de ses effectifs après son retrait de la cote en novembre et fait suite à la controverse plus récente ayant trait aux limitations du nombre de tweets', rappellent les équipes de Wells Fargo.



D'après le bureau d'études américain, le chiffre d'affaires de Twitter aurait ainsi chuté d'environ 40% d'un trimestre à l'autre au deuxième trimestre en raison du départ de nombreux annonceurs de la plateforme.



Si Wells Fargo prévoit des débuts relativement timides pour Threads, ses analystes estiment qu'à terme, le service pourrait ajouter entre 1% et 3% au chiffre d'affaires et au bénéfice annuels du groupe, ce qui les conduisent à maintenir leur recommandation 'surpondérer' sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 313 euros.