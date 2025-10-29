Meta Platforms devrait annoncer des bénéfices solides grâce à la croissance des recettes publicitaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de Meta Platforms META.O chutent de 0,30 % à 749,28 $ ce mercredi, avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture des marchés

** META devrait annoncer un chiffre d'affaires en hausse de ~22% à 49,4 milliards de dollars, grâce à une forte croissance de la publicité, et un bénéfice par action ajusté de 6,69 dollars, en hausse de ~11%

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté de META ont dépassé les attentes des analystes à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres ** En août, META a renforcé sa stratégie d'expansion des centres de données, en signant avec des investisseurs tels que le géant américain des obligations PIMCO et le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N pour lever 29 milliards de dollars de financement

** META développe ses capacités d'intelligence artificielle avec son "Super Intelligence Lab"

** Parmi les 68 analystes couvrant META, la note moyenne est "BUY" et le PT médian est de $875

** META est en hausse de 28,1 % depuis le début de l'année, contre 24 % pour l'indice composite NASDAQ .IXIC