Meta Platforms devient une valeur favorite de Morgan Stanley
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 15:18
"Le multiple de Meta a chuté à 15 fois le BPA, soit une décote de 55% en termes de PEG par rapport à ses pairs", met en avant le broker (qui table sur un BPA de 36 USD pour 2027), ce qui crée selon lui une forte opportunité d'achat sur la valeur.
Selon Morgan Stanley, le détenteur des réseaux Facebook, Instagram et WhatsApp connaîtra une croissance "plus rapide et pour plus longtemps", ainsi que des catalyseurs potentiels (dont "MetaClaw") susceptibles d'entraîner des révisions à la hausse et une revalorisation.
L'intermédiaire se montre en outre plutôt confiant dans la capacité de Meta à gérer une faiblesse des marchés publicitaires liée aux problèmes géopolitiques, de même qu'une évolution potentiellement défavorable du contexte réglementaire.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 30/03/2026 à 15:18:00.
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