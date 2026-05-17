Affaire Epstein: "une dizaine" de nouvelles victimes se sont manifestées auprès du parquet de Paris

Photo non datée de Jeffrey Epstein fournie le 19 décembre 2025 par le ministère américain de la Justice ( US Department of Justice / Handout )

"Une dizaine" de nouvelles victimes présumées de Jeffrey Epstein se sont manifestées auprès du parquet de Paris, a déclaré dimanche la procureure Laure Beccuau, interrogée sur RTL.

Le parquet de Paris a ouvert une large enquête pour "traite des êtres humains" après la publication par le gouvernement américain de milliers de fichiers appartenant au criminel sexuel décédé en 2019.

L'objectif est notamment d'identifier ceux qui auraient pu lui permettre de faciliter ses crimes en France. "Aucune des personnes susceptibles d'être mises en cause n'a été entendue" jusqu'à présent, a-t-elle précisé.

Au total, une vingtaine de victimes se sont manifestées, dont une dizaine n'étaient pas encore connues du parquet. Les autres étaient notamment des victimes de Jean-Luc Brunel, agent de mannequins mis en examen pour viol sur mineurs, qui s'est suicidé en détention en 2022, ou de Gérald Marie, ex-dirigeant de la prestigieuse agence de mannequins Elite, visé par des plaintes et qui a nié publiquement les faits par le biais de son avocate.

"Nous entendons ces victimes, un certain nombre d'entre elles sont à l'étranger", a expliqué la procureure. "Nous avons ressorti l'ordinateur de M. Epstein, sa téléphonie, ses carnets d'adresses", qui font l'objet de nouvelles analyses, a-t-elle précisé. "Nous aurons aussi des demandes d'entraide internationale".

"C'est quand on aura complété notre connaissance" des relations "d'Epstein avec les autres protagonistes" de son réseau en France "que nous entendrons les mis en cause".

Ces investigations pour trouver qui dans l'entourage d'Epstein a pu l'aider, par exemple en rabattant des jeunes victimes vers lui, n'empêchent pas la poursuite par ailleurs d'investigations pour des violences sexuelles dont ces complices ont pu eux-même se rendre coupables.

Un autre homme et possible recruteur pour Epstein, Daniel Siad, fait ainsi l'objet d'une enquête à Paris, après des plaintes de victimes potentielles.