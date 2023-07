Meta Platforms: des analystes relèvent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 15:06

(CercleFinance.com) - Plusieurs analyses ont relevé leurs objectifs avant la publication des résultats du 2ème trimestre 2023.



New Street Research a relevé hier sa recommandation sur le titre Meta, passant de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 285 à 350 dollars.



Dans une note de recherche, le bureau d'études étaye son optimisme par le récent lancement de Llama 2, la dernière mouture du grand modèle de langage mis au point par le du spécialiste des réseaux sociaux, et plus généralement par l'enthousiasme entourant ses dernières présentations dans l'intelligence artificielle.



Le cabinet de recherche indépendant note que le multiple Valeur d'entreprise/Ebitda du titre à horizon 2024 s'est récemment amélioré, pour passer d'environ 8x à près de 10x depuis son dernier changement de recommandation, mais souligne que la mise sur le marché de Llama 2 devrait permettre de poursuivre ce mouvement de revalorisation, New Street disant implicitement viser un multiple de 12,5x sur la valeur.



Mizuho maintient également sa recommandation 'achat' sur Meta Platforms et augmente son objectif de cours de 280 à 350 dollars, sur la base de 10 fois sa nouvelle hypothèse d'EBITDA 2025 pour le géant des réseaux sociaux, de 86 milliards de dollars.



Le broker se montre optimiste à l'approche des résultats trimestriels, malgré des attentes élevées des investisseurs, et estime que 'l'inflexion des prix devrait entraîner une croissance des revenus à deux chiffres au second semestre'.



En outre, il s'attend à ce que Meta gagne des parts de marché 'car les annonceurs ont des réserves sur TikTok en raison du retard indéfini d'un règlement du CFIUS', et voit toujours une plus grande capacité d'optimisation des coûts du fait de son intensité en R&D.



Jefferies réaffirme aussi sa recommandation 'achat' sur Meta Platforms avec un objectif de cours relevé de 280 à 360 dollars, une nouvelle cible qui ne représente que 22,5 fois son hypothèse rehaussée de BPA pour 2024.



Le broker se dit positif sur les fondamentaux, attendant un dépassement des attentes de revenus au deuxième trimestre et des prévisions de revenus pour le troisième 'susceptibles d'appeler à une accélération de la croissance sur une base de comparaison plus facile'.



'Malgré une progression de 159% depuis le début de l'année, le titre semble toujours peu coûteux à 21 fois le BPA 2024 (contre 26 fois pour le Nasdaq) et peut augmenter en cas de révisions positives du BPA', juge-t-il.