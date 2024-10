Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: partenariat stratégique avec Cornerstone OnDemand information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 15:32









(CercleFinance.com) - Cornerstone OnDemand, fournisseur de solutions de Workforce Agility, annonce un partenariat stratégique avec Meta pour élargir les compétences de l'apprentissage immersif et de réalité étendue (XR) grâce à l'intelligence artificielle (IA).



Ce partenariat accélérera la démocratisation de l'apprentissage immersif en entreprise, en s'appuyant sur l'intégration des avancées de Meta en matière d'IA et sur l'adoption future de ses principales technologies et dispositifs XR.



'Ensemble, Cornerstone et Meta révolutionneront la manière dont les organisations intègrent, forment, font monter en compétences et soutiennent leurs collaborateurs', affirment les deux sociétés.





