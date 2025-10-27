Meta nomme un initié, Vishal Shah, à un poste clé dans le domaine de l'IA

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms META.O , a nommé un initié, Vishal Shah, à un poste clé lié à l'intelligence artificielle, à la tête de la gestion des produits d'IA, a annoncé lundi le géant des médias sociaux.

Cette décision souligne l'importance accordée par Big Tech à cette technologie en plein essor, en orientant les ressources et les meilleurs talents vers le développement de l'IA. Meta est en concurrence avec Microsoft MSFT.O et des startups telles que OpenAI et Anthropic pour construire les modèles d'IA les plus sophistiqués.

Shah a été en charge de la gestion des produits pour Instagram chez Meta pendant plus de six ans, avant de devenir vice-président de Metaverse - le concept de monde virtuel tridimensionnel de l'entreprise - en 2021.

Cette nomination a été rapportée pour la première fois par le Financial Times plus tôt ce lundi, citant un mémo interne. Shah rendra compte au responsable des produits d'IA de Meta, Nat Friedman, selon le rapport.

Contacté par Reuters, un porte-parole de Meta a confirmé le nouveau rôle de Shah, mais a refusé de commenter les détails de la nomination.

Il s'agit d'un nouveau remaniement de la direction de Meta, après que l'entreprise a annoncé la semaine dernière la suppression d'environ 600 postes dans son unité Superintelligence Labs, afin de rendre son unité d'IA plus flexible et plus réactive.