Meta limitera l'utilisation de la classification PG-13 pour les comptes d'adolescents dans le cadre d'un accord avec la Motion Picture Association

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte et de la citation du directeur général de la MPA dans les paragraphes 2 et 3) par Courtney Rozen

Meta META.O a accepté de limiter les références à la classification des films PG-13 dans la description des comptes pour adolescents dans le cadre d'un accord entre la Motion Picture Association et la société, ont déclaré Meta et la MPA dans un communiqué. En novembre, Meta a déclaré que sa plateforme Instagram limiterait ce que les utilisateurs de moins de 18 ans peuvent voir sur la plateforme en utilisant des filtres inspirés du système de classification des films PG-13. La Motion Picture Association a envoyé une lettre de cessation et de désistement à l'entreprise, s'opposant à l'utilisation de ce label par la plateforme de médias sociaux. L'accord est la résolution de ce différend, a déclaré la MPA.

"Nous saluons les efforts visant à protéger les enfants des contenus qui ne leur conviennent pas, mais cet accord permet de s'assurer que les parents ne confondent pas les deux systèmes, qui fonctionnent dans des contextes très différents", a déclaré Charles Rivkin, président-directeur général de la MPA.