Meta lève le pied sur le métaverse, les investisseurs saluent la nouvelle
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 15:39

Meta gagne près de 4% à l'ouverture à New York, après que Mark Zuckerberg, son directeur général, a fait savoir qu'il envisageait de réduire de manière "significative" les ressources allouées à la construction du "métaverse", rapporte Bloomberg News. S'appuyant sur des sources proches du dossier, Bloomberg indique que cette coupe pourrait atteindre 30% du budget initialement prévu. Pour rappel, le métaverse est un projet d'environnement virtuel dans lequel les firmes de la tech investissent largement depuis des années et que certains voient déjà comme l'Internet du futur. En octobre 2023, Bank of America s'inquiétait déjà du volume des dépenses de Meta dans cette technologie, estimant que "le délai qui se profile en attendant d'enregistrer les premiers résultats des investissements" pouvait être une source d'inquiétude pour les investisseurs.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
666,9198 USD NASDAQ +4,27%
