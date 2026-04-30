Meta lève 25 milliards de dollars grâce à une émission obligataire après avoir revu à la hausse son budget consacré à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Évolution de l'approvisionnement)

Meta Platforms META.O a vendu des obligationsde qualité « investment grade » d'une valeur de 25 milliards de dollars en six tranches, selon un document réglementaire publié jeudi, alors que le géant des réseaux sociaux intensifie ses investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

Cette nouvelle fait suite à une vente d'obligations de 30 milliards de dollars l'année dernière, la plus importante jamais réalisée par Meta. À l'instar de sesrivales du secteur des grandes technologies, Meta recourt de plus en plus à l'endettement pour financer ses ambitions en matière d'IA, après avoir compté pendant des années sur de solides flux de trésorerie pour financer son expansion dans les nouvelles technologies.

La veille, Meta avait revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 de 10 milliards de dollars, les portant à une fourchette comprise entre 125 et 145 milliards de dollars . Au total, les géants de la tech devraient désormais dépenser plus de 700 milliards de dollars dans les infrastructures d'IA cette année.

Mais l'appétit croissant des entreprises pour l'endettement inquiète les analystes et les experts, qui ont mis en garde contre un nombre croissant d'opérations circulaires dans le secteur de l'IA.

C'est Bloomberg News qui a été le premier à faire état de ces projets de levée de fonds plus tôt dans la journée de jeudi.

L'agence de notation S&P Global a attribué la note « investment grade » à la nouvelle dette de Meta et a maintenu une perspective stable pour les notations de l'entreprise.

Les analystes de S&P ont déclaré s'attendre à ce que l'endettement de Meta reste « bien en deçà » du seuil de dégradation pendant au moins deux ans, mais que ses investissements massifs dans l'IA « commençaient à affecter les indicateurs de crédit ».

Pour aider à financer ses dépenses accrues, Meta a réduit ses activités déficitaires dans le métaverse . Reuters a été le premier à rapporter que Meta prévoyait de licencier 20 % ou plus de ses effectifs, la première vague de licenciements, touchant la moitié de ce nombre, étant prévue pour le 20 mai.