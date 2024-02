Meta : les signaux sont au vert

(AOF) - Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au titre du quatrième trimestre 2023, son profit net a plus que triplé, à 14 milliards de dollars, soit 5,33 dollars par action contre un consensus de 4,97 dollars par titre. Son chiffre d'affaires a progressé de 25%, ressortant à 40,1 milliards d'euros. Ces performances, la firme californienne les doit notamment à l’intelligence artificielle qui lui a permis de mieux cibler ses publicités.

Près de 4 milliards de personnes utilisent au moins une des plateformes de l'entreprise tous les mois. "Nos communautés croissent et nos affaires sont à nouveau sur les rails", s'est félicité lors de la conférence aux analystes Mark Zuckerberg, le patron du groupe, qui a lancé Facebook dans un dortoir de l'université d'Harvard il y a vingt ans.

Versement de son tout premier dividende

Pour le trimestre en cours, la firme californienne anticipe un chiffre d'affaires compris entre 34,5 milliards et 37 milliards de dollars, alors que le consensus visait un montant de 33,8 milliards.

Elle prévoit entre 94 à 99 milliards de dépenses pour l'année 2024, un niveau conforme à ses estimations précédentes.

L'exploitant de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsAp, par ailleurs, annoncé son tout premier dividende de 0,50 dollar par action ainsi qu'un programme de rachat d'action de 50 milliards de dollars.

