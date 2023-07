Meta lance sa nouvelle application Threads

(AOF) - Afin de concurrencer le réseau social Twitter, Meta (maison mère de Facebook et Instagram) lance sa nouvelle application sous l'appellation " Threads " (fil en anglais). Connectée à Instagram, cette application est disponible en précommande sur les magasins d’applications mobiles pour iPhone et Android, depuis le 4 juillet. Elle permettra notamment aux utilisateurs d’importer leurs contacts issus de leurs comptes Instagram. L'interface de " Threads " est très similaire à celle de Twitter : un fil de courts messages texte, auxquels il est possible de répondre et de partager.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.