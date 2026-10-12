Meta lance Muse Wonder, son nouveau modèle d'IA accessible sur abonnement

Meta a dévoilé Muse Wonder, son modèle d'intelligence artificielle le plus avancé pour les assistants numériques, accessible via des abonnements mensuels de 20 ou 100 dollars. Le groupe cherche à développer de nouvelles sources de revenus au-delà de la publicité, tout en renforçant sa concurrence avec OpenAI et Anthropic.

Développé sous le nom de code Watermelon, Muse Wonder vise à améliorer la capacité des agents d'IA à accomplir des tâches concrètes, comme réserver un restaurant ou vérifier des disponibilités. Selon Alexandr Wang, responsable de l'IA chez Meta, le modèle a été entraîné pour surmonter les imprévus, explorer d'autres solutions et solliciter l'utilisateur lorsque cela devient nécessaire. Il doit ainsi rendre les assistants personnels et professionnels plus fiables dans l'exécution de missions complexes.

Meta affirme avoir intégré à Muse Wonder ses protections les plus avancées contre les usages malveillants en cybersécurité, actuellement réservées à la version payante. Le lancement intervient après le succès initial de l'application Muse sur l'App Store, mais aussi des interrogations concernant la confidentialité des données. Certains utilisateurs ont accusé l'agent d'avoir accédé à leurs messages personnels sans autorisation, ce que Meta conteste. Le groupe assure surveiller les incidents et vouloir mieux expliquer le fonctionnement des autorisations accordées aux agents.

Muse Wonder sera également proposé aux développeurs via Meta Model API, à des tarifs supérieurs aux abonnements classiques mais présentés comme inférieurs à ceux des modèles concurrents d'OpenAI et d'Anthropic. Meta prépare aussi Muse Wonder Full, une version plus puissante réservée aux abonnés de Muse Code, avec des formules à 50 et 200 dollars par mois. Cette stratégie doit permettre au groupe de transformer l'intérêt pour ses agents d'IA en revenus récurrents, notamment auprès des entreprises et des développeurs.