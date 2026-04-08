Meta lance Muse Spark pour relancer sa stratégie dans l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 18:27
Meta a présenté Muse Spark, un nouveau modèle d'intelligence artificielle développé par Meta Superintelligence Labs, dirigé par Alexandr Wang. Ce lancement intervient après les résultats mitigés de Llama 4 et s'inscrit dans une volonté de revenir au premier plan face à des concurrents comme OpenAI, Google et Anthropic. Le groupe amorce également un virage stratégique en s'orientant vers des modèles propriétaires, tout en laissant ouverte la possibilité d'en diffuser certaines versions.
Selon l'entreprise, Muse Spark repose sur une infrastructure entièrement repensée et des méthodes d'entraînement optimisées. Le modèle se distingue par sa capacité à offrir des performances comparables à celles de systèmes plus lourds, tout en réduisant significativement la consommation de calcul. Il est conçu pour traiter des tâches complexes, notamment dans les domaines scientifiques, mathématiques ou médicaux, avec des capacités avancées en raisonnement et en compréhension multimodale.
Meta reconnaît toutefois des marges de progression, notamment sur les systèmes autonomes de longue durée et les applications liées au développement logiciel. Ce lancement intervient dans un contexte d'investissements massifs dans les infrastructures d'IA, où la rapidité d'exécution et l'efficacité technologique sont devenues des enjeux centraux pour les acteurs du secteur.
Valeurs associées
|627,3050 USD
|NASDAQ
|+9,09%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails dans l'avant-dernier paragraphe) Meta Platforms META.O a dévoilé mercredi ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en forte hausse mercredi, galvanisée par l'annonce d'une trêve de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, s'est envolé de 4,49%, ... Lire la suite
-
Certains crient victoire et se disent prêts à une reprise de la guerre pour défendre l'Iran. D'autres craignent que le pouvoir ne sorte renforcé du conflit. Mais tous soufflent à Téhéran après l'annonce d'un cessez-le-feu avec les Etats-Unis. "Tout le monde a l'esprit ... Lire la suite
-
Loin de la trêve de deux semaines annoncée entre les Etats-Unis et l'Iran, Israël a pilonné mercredi comme jamais le Liban depuis le début de la guerre, des frappes qui ont fait au moins 89 morts et des centaines de blessés, selon les autorités. Les frappes, dont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer