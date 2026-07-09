Meta lance Muse Spark 1.1, dont la version préliminaire est accessible aux développeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a dévoilé jeudi l’accès tant attendu des développeurs à son modèle d’IA « Muse Spark », ainsi qu’une version améliorée de celui-ci, entrant ainsi en concurrence directe avec les modèles commerciaux d’Anthropic et d’OpenAI, qui facturent l’utilisation de leurs IA.

Le géant des réseaux sociaux a présenté Muse Spark 1.1 comme son modèle le plus performant pour le codage en conditions réelles et les tâches agentiques, s’inscrivant dans le cadre d’une mission plus large que l’entreprise défend: offrir une « superintelligence personnelle ».

Meta a déclaré que ce modèle amélioré est capable d’écrire et de déboguer du code, d’utiliser des logiciels et des outils externes, de comprendre du texte, des images et des vidéos, et d’effectuer des tâches complexes en plusieurs étapes avec moins d’intervention humaine.

En avril , Meta a lancé Muse Spark, le premier modèle d’IA dédié au texte et au raisonnement, développé par l’équipe de superintelligence qu’elle a constituée l’année dernière afin de rattraper son retard sur ses rivaux dans la course effrénée à la suprématie en matière d’IA.

Lors de son lancement, Meta testait l’interface de programmation d’applications (API) avec des partenaires dans le cadre d’un accès privé en avant-première. L’API est un élément clé des systèmes d’IA; elle agit comme un pont numérique pour les développeurs, leur permettant d’utiliser les capacités du modèle dans leurs propres systèmes logiciels.

Aux États-Unis, les développeurs peuvent désormais accéder à Muse Spark en préversion publique sur l’API Meta Model, ce qui leur permet de tester des invites, de comparer les résultats et de créer des prototypes d’intégration.

Les personnes qui s’inscrivent à l’API reçoivent 20 $ de crédits gratuits pour tester le modèle avant de passer à une tarification à l’utilisation.

L’accès est facturé 1,25 $ par million de jetons d’entrée et 4,25 $ par million de jetons de sortie, soit un tarif supérieur à celui du modèle d’entrée de gamme GPT-5 mini d’OpenAI et du modèle à bas coût Claude Haiku 4.5 d’Anthropic, mais inférieur à celui du modèle haut de gamme Claude Sonnet 4.6 d’Anthropic.

Le nouveau modèle est désormais disponible en mode « Thinking » dans l’application Meta AI et sur le site web. Il devrait également remplacer les modèles Llama existants qui alimentent les chatbots sur WhatsApp, Instagram, Facebook et la gamme de lunettes intelligentes de Meta.

Ce lancement fait suite à l’annonce faite mardi par l’entreprise concernant l’extension des outils d’IA générative d’ à l’ensemble de ses applications, avec le déploiement de Muse Image, son premier modèle de génération d’images issu de Meta Superintelligence Labs.