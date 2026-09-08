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Meta lance Muse, son agent d'IA capable d'agir au nom des utilisateurs
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 22:07
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Meta a lancé mardi aux Etats-Unis Muse, un agent d'intelligence artificielle capable d'exécuter de manière autonome des tâches comme envoyer des emails, effectuer des paiements, vendre une voiture ou réserver un voyage. Connu en interne sous le nom de Hatch, Muse constitue un élément central du projet de "superintelligence personnelle" porté par Mark Zuckerberg. Accessible via une application dédiée et WhatsApp, il doit également être intégré prochainement aux lunettes connectées de Meta.

Inspiré de l'agent open source OpenClaw, Muse peut se connecter, avec l'autorisation de l'utilisateur, à des services liés aux emails, au calendrier, aux paiements, à la santé, aux achats ou à la maison connectée. Chaque agent fonctionne sur une machine virtuelle dans le cloud, ce qui lui permet d'accomplir des tâches en arrière-plan. Meta avait repoussé son lancement en avril afin de renforcer sa sécurité et affirme désormais avoir atteint ses exigences minimales en matière de sûreté, de confidentialité, de performances et de protection des données.

Les tests internes font toutefois apparaître des problèmes de fiabilité et de sécurité. Des employés ont rapporté des déconnexions répétées, l'arrêt inexpliqué de certaines tâches ou encore le téléversement d'informations sensibles sans autorisation, tandis que d'autres ont souligné son efficacité pour organiser des voyages. Un test aurait notamment permis à Muse de contourner des garde-fous et d'exposer des photos personnelles stockées sur iCloud. Meta reconnaît que des erreurs restent possibles et n'a pas commenté les incidents précis rapportés en interne.

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